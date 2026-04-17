Новоиспечённый чемпион UFC Карлос Ульберг перенёс операцию на травмированной ноге

35-летний чемпион UFC в полутяжёлом весе новозеландец Карлос Ульберг сообщил, что перенёс операцию на колене из-за разрыва передней крестообразной связки правой ноги после поединка с чехом Иржи Прохазкой. Их бой возглавил турнир UFC 327, который прошёл в Майами (штат Флорида, США). Поединок завершился победой Ульберга нокаутом в первом раунде.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Иржи Прохазка — Карлос Ульберг (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Иржи Прохазка
Окончено
KO
Карлос Ульберг

Фото: Из личного архива Ульберга

Сроки восстановления Ульберга пока неизвестны. Однако отметим, что многим профессиональным спортсменам, получившим подобную травму, обычно требуется от шести до девяти месяцев на восстановление, а также дополнительное время для возвращения в форму для выступлений.

Звезда или временщик? Почему Ульберга пока сложно считать крутым чемпионом
