Конор Бенн подписал новое соглашение с Zuffa Boxing

29-летний популярный британский боксёр Конор Бенн подписал новое соглашение с организацией Zuffa Boxing. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Да, ребята, я только что подписал контракт на несколько боёв, очень и очень рад этому. Наши взгляды совпадают, наша цель остаётся прежней — завоевать титул чемпиона мира, что ещё важнее, дать людям возможность увидеть те бои, которые они хотят, мегабои. Если вы этого хотите, это получите.

Все самые известные боксёры находятся здесь, в Америке, поэтому для меня важно приехать сюда и подарить публике те бои, которые она хочет», — приводит слова Бенна портал Sky Sports.