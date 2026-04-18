Хамзат Чимаев прокомментировал выступления Царукяна в турнирах по борьбе и грэпплингу

31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, прокомментировал выступления своего друга и второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Россию и Армению, Армана Царукяна вне сильнейшей организации в мире.

— Как оцениваешь действия Армана? Со стороны ты на это как смотришь?

— Если человек кайфует от своего дела, пусть делает. А что? Кому-то нравится, кому-то — нет. Каждый делает свою работу так, как ему нравится.

— Если зарабатывает, почему нет, да?

— Без денег в UFC ещё никто не выступал, — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.