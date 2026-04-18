«Ему навредил «самурайский» дух». Перейра — о поражении Прохазки в бою с Ульбергом

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра прокомментировал поражение чеха Иржи Прохазки в бою с новозеландцем Карлосом Ульбергом за вакантный титул UFC в категории до 93 кг. Их поединок стал главным событием турнира UFC 327 и завершился победой Карлоса нокаутом в первом раунде.

«Все видели, что Ульберг получил травму. Мы не знаем, была ли она получена из-за ударов или он был травмирован до боя, но это не важно. Таковы риски, связанные с этим видом спорта. Вся ответственность лежит на спортсмене, это часть игры. Но во время боя я наблюдал за происходящим и подумал: «Блин, Иржи дерётся иначе, он сам не свой».

В тот момент, когда Иржи начал вызывать Карлоса, звать его зарубиться, показывая этот «самурайский» дух – думаю, это ему навредило. Оба бойца были подготовлены, оба хотели нанести урон друг другу.

К сожалению, Иржи совершил несколько действий, которые дорого ему обошлись. Думаю, он многому научился. Вот что я могу сказать», — приводит слова Перейры портал MMA Fighting.