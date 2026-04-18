Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ему навредил «самурайский» дух». Перейра — о поражении Прохазки в бою с Ульбергом

Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра прокомментировал поражение чеха Иржи Прохазки в бою с новозеландцем Карлосом Ульбергом за вакантный титул UFC в категории до 93 кг. Их поединок стал главным событием турнира UFC 327 и завершился победой Карлоса нокаутом в первом раунде.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Иржи Прохазка — Карлос Ульберг (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Иржи Прохазка
Окончено
KO
Карлос Ульберг

«Все видели, что Ульберг получил травму. Мы не знаем, была ли она получена из-за ударов или он был травмирован до боя, но это не важно. Таковы риски, связанные с этим видом спорта. Вся ответственность лежит на спортсмене, это часть игры. Но во время боя я наблюдал за происходящим и подумал: «Блин, Иржи дерётся иначе, он сам не свой».

В тот момент, когда Иржи начал вызывать Карлоса, звать его зарубиться, показывая этот «самурайский» дух – думаю, это ему навредило. Оба бойца были подготовлены, оба хотели нанести урон друг другу.

К сожалению, Иржи совершил несколько действий, которые дорого ему обошлись. Думаю, он многому научился. Вот что я могу сказать», — приводит слова Перейры портал MMA Fighting.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android