WWE WrestleMania 42: кард второго дня шоу. Брок Леснар проведёт бой, четыре титульника

В ночь с 19 на 20 апреля в Лас-Вегасе, США, на «Эллиджент Стэдиум» состоится второй день крупнейшего реслинг-шоу года от промоушена World Wreslting Entertainment (WWE) WrestleMania 42. По традиции последних лет мероприятие пройдёт в два дня. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом второго дня шоу, которое начнётся в 1:00 мск.

Официальной трансляции в России не будет, но посмотреть шоу в прямом эфире можно на сервисе Netflix.

WWE WrestleMania 42. Кард второго дня шоу:

1. Брок Леснар против Оба Феми.

2. Пента (Интерконтинентальный чемпион) против Джевона Эванса против Драгона Ли против Джей Ди Макдоны против Русева против Рея Мистерио — титульный лестничный матч.

Пента (слева) и Русев (справа)

3. Джейд Каргилл (Женская чемпионка SmackDown) против Рии Рипли — титульный поединок.

Рия Рипли (слева) и Джейд Каргилл (справа)

4. Сэми Зейн (Чемпион США) против Трика Уильямса (рэпер Лил Яхти в роли менеджера) — титульный поединок.

5. Финн Балор в образе Демона против Доминика Мистерио.

6. СМ Панк (Мировой чемпион в тяжёлом весе) против Романа Рейнса — титульный матч.

