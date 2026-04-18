Конор Бенн заявил о намерении провести следующий бой с Райаном Гарсией за титул WBC

29-летний популярный британский боксёр Конор Бенн заявил о намерении провести следующий бой с чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе американцем мексиканского происхождения Райана Гарсии.

«Собираемся побороться за титул чемпиона мира по версии WBC. Вы знаете, что я должен провести бой за этот титул. Я упорно трудился, чтобы получить право на этот бой, но, в конце концов, не уверен, что у меня есть выбор. Какой бы бой ни захотела публика, она его получит. Я здесь, потому что хочу проводить самые масштабные бои. Хочу, чтобы в боксе были самые запоминающиеся вечера. Знаете, когда люди говорят: «Что за бой, что за вечер, это запомнится надолго». С кем хочу провести следующий бой? С Райаном Гарсией», — сказал Бенн в интервью на передаче FirstTake.

