Дарья Железнякова: очень хочется привезти пояс UFC на родину. Это моя цель, моя мечта

Российский боец UFC, выступающий в женском легчайшем весе, Дарья Железнякова рассказал о своём желании завоевать титул UFC и привезти его в Россию.

«Да, очень хочется привезти пояс UFC на родину. Это моя цель, моя мечта. Но всё должно быть постепенно. Сначала нужно залететь в топ-5. Всё должно идти шаг за шагом. Я делаю всё, что от меня зависит. Нужно добавить немного везения», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Дарья имеет в своём профессиональном рекорде 10 побед, из которых пять были одержаны досрочно, и два поражения. Железнякова дебютировала в ММА в июле 2019 года. Является чемпионкой России по кикбоксингу (2014, 2018, 2019).