Железнякова рассказала о конфликте с тренером и работе с наставником Нганну

Железнякова рассказала о конфликте с тренером и работе с наставником Нганну
Российский боец UFC, выступающий в женском легчайшем весе, Дарья Железнякова рассказала о конфликте с тренером и работе с наставником Нганну.

«После прошлого боя приняли решение, что разойдёмся с MMA Factory. Я больше никак не связана с французской командой. Этот лагерь и предыдущий был в городе Лас-Вегас. Сейчас меня тренирует именно наставник Нганну. Он является моим главным тренером», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Дарья имеет в своём профессиональном рекорде 10 побед, из которых пять были одержаны досрочно, и два поражения. Железнякова дебютировала в ММА в июле 2019 года. Является чемпионкой России по кикбоксингу (2014, 2018, 2019).

Материалы по теме
UFC в России, ссора с тренером. Говорим с Железняковой обо всём, кроме Хабиба
Эксклюзив
UFC в России, ссора с тренером. Говорим с Железняковой обо всём, кроме Хабиба
