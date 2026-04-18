Железнякова рассказала о конфликте с тренером и работе с наставником Нганну

Российский боец UFC, выступающий в женском легчайшем весе, Дарья Железнякова рассказала о конфликте с тренером и работе с наставником Нганну.

«После прошлого боя приняли решение, что разойдёмся с MMA Factory. Я больше никак не связана с французской командой. Этот лагерь и предыдущий был в городе Лас-Вегас. Сейчас меня тренирует именно наставник Нганну. Он является моим главным тренером», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Дарья имеет в своём профессиональном рекорде 10 побед, из которых пять были одержаны досрочно, и два поражения. Железнякова дебютировала в ММА в июле 2019 года. Является чемпионкой России по кикбоксингу (2014, 2018, 2019).