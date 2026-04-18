Пельмень Камоцкий победил Скотта на Power Slap 19, прервав неудачную полосу

Василий «Пельмень» Камоцкий встретился с американцем Эвианом Скоттом на турнире по пощёчинам Power Slap 19, который состоялся 18 апреля.

В итоге Камоцкий одержал победу единогласным решением судей и прервал свою неудачную серию из двух поражений подряд.

В своём предыдущем выступлении на Power Slap 16 в октябре Камоцкий проиграл единогласным судейским решением американцу Макини «Бик Мак» Ману.

Василию Камоцкому 35 лет. Уроженец Красноярского края начал выступать в официальных чемпионатах по пощёчинам в 2019 году, с 2024-го года выступает в лиге Power Slap, основанной генеральным директором UFC Даной Уайтом.

