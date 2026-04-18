Железнякова назвала бойцов, которых хотела бы увидеть в карде турнира UFC в России

Российский боец UFC, выступающий в женском легчайшем весе, Дарья Железнякова выразила желание выступить на турнире организации в Санкт-Петербурге и назвала имена спортсменов, которых хотела бы увидеть в карде.

«Этот вопрос мне очень нравится. Да, я была бы очень счастлива. Очень хотела бы, чтобы UFC проводил турниры в России. Причём в моём родном и любимом Санкт-Петербурге. Это было бы невероятно классно.

Даже сейчас я это представляю. Если меня поставят в такой кард, я буду очень счастлива. Подраться на родине на турнире UFC — большая честь. Конечно, в карде должен быть мой поединок. Поставила бы Петра Яна, Ислама Махачева, Александра Волкова, Сергея Павловича и Романа Копылова. Наверное, ещё можно позвать Яну Куницкую. Она тоже тренировалась в Санкт-Петербурге. Это было бы очень круто. Этих людей я хотела бы видеть в карде», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.