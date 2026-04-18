Финальная битва взглядов Дарьи Железняковой и Мелиссы Кроден перед UFC Fight Night 273

Россиянка Дарья Железнякова и канадка Мелисса Кроден провели финальную битву взглядов перед поединком на турнире UFC Fight Night 273 в Виннипеге (Канада). Их бой состоится в ночь с 18 на 19 апреля. Начало поединка запланировано на 1:15 по московскому времени.

Дарья имеет в своём профессиональном рекорде 10 побед, из которых пять были одержаны досрочно, и два поражения. Железнякова дебютировала в ММА в июле 2019 года. На счету девушки три поединка в UFC, в двух она одержала победу, в том числе в последнем бою, одолев Мелиссу Маллинс и закрыв поражение от Айлин Перес.

В активе Мелиссы 11 побед в 14 поединках, в UFC она провела два боя – победа и поражение.