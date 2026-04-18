Железнякова поделилась прогнозом на бой Бивола и Айферта

Российский боец UFC в женском легчайшем весе Дарья Железнякова поделилась ожиданиями от поединка между объединённым чемпионом в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом и обязательным претендентом по линии IBF немцем Михаэлем Айфертом. Бой пройдёт 23 мая в Египте в андеркарде вечера бокса с участием Александра Усика.

«Я большая фанатка Бивола. Верю в его досрочную победу. Буду с нетерпением ждать его бой. Конечно же, он выиграет нокаутом», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей.

Большое интервью:
UFC в России, ссора с тренером. Говорим с Железняковой обо всём, кроме Хабиба
Эксклюзив
UFC в России, ссора с тренером. Говорим с Железняковой обо всём, кроме Хабиба
