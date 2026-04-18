Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Захаби заявил, что победитель его боя с О'Мэлли сразится с Петром Яном за титул

Комментарии

Канадский боец смешанных боевых искусств, выступающий в легчайшей весовой категории под эгидой UFC, Айманн Захаби сообщил, что победитель его предстоящего поединка против американца Шона О'Мэлли получит титульный бой с чемпионом дивизиона россиянином Петром Яном.

«Если я побью Шона О'Мэлли, то буду драться с Петром Яном за пояс», — заявил Захаби во время сессии «вопрос-ответ» в Виннипеге перед UFC Fight Night 273.

В своём последнем поединке, который состоялся 6 декабря и возглавил турнир UFC 323 в Лас-Вегасе (США), Пётр разделил октагон с грузином Мерабом Двалишвили. Для бойцов это был реванш. Ян одержал победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Поединок О’Мэлли с Захаби должен состояться 14 июня на турнире UFC в Белом доме.

Сейчас читают:
Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android