Дарья Железнякова раскрыла подробности нового контракта с UFC

Российский боец женского легчайшего веса UFC Дарья Железнякова рассказала о деталях продления сделки с организацией.

«Да, действительно это так. Сейчас многих спортсменов увольняют. И не только из России. Поэтому да, сейчас требования к бойцам выше, чем обычно. Нужно выходить, показывать зрелищные бои. Желательно побеждать досрочно.

У меня контракт с UFC закончился после прошлого года. Но меня переподписали. У меня сейчас есть новый контракт. Ещё на четыре боя с UFC. Спасибо большое моему новому менеджеру. Действительно, ответственность очень большая. Поэтому самоотдача на тренировках — максимальная», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В ночь с 18 на 19 апреля Железнякова проведёт поединок против канадки Мелиссы Кроден на турнире UFC Fight Night 273 в Виннипеге.