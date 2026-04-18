Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дарья Железнякова раскрыла подробности нового контракта с UFC
Комментарии

Российский боец женского легчайшего веса UFC Дарья Железнякова рассказала о деталях продления сделки с организацией.

«Да, действительно это так. Сейчас многих спортсменов увольняют. И не только из России. Поэтому да, сейчас требования к бойцам выше, чем обычно. Нужно выходить, показывать зрелищные бои. Желательно побеждать досрочно.

У меня контракт с UFC закончился после прошлого года. Но меня переподписали. У меня сейчас есть новый контракт. Ещё на четыре боя с UFC. Спасибо большое моему новому менеджеру. Действительно, ответственность очень большая. Поэтому самоотдача на тренировках — максимальная», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В ночь с 18 на 19 апреля Железнякова проведёт поединок против канадки Мелиссы Кроден на турнире UFC Fight Night 273 в Виннипеге.

UFC 2026. UFC Fight Night 273, Виннипег, Канада
Мелисса Кроден — Дарья Железнякова
19 апреля 2026, воскресенье. 01:15 МСК
Мелисса Кроден
Не началось
Дарья Железнякова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android