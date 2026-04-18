Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Царукян: почти все завидуют мне, потому что я летаю на частном джете и ем всё, что хочу

Российский боец UFC Арман Царукян в ходе пресс-конференции лиги RAF вступил в шуточную перепалку со своим соперником Юрайей Фейбером, пообещав нанести тому серьёзные повреждения в предстоящем поединке.

Царукян. У тебя даже ни одного балла не было в RAF, брат. Не болтай много, ладно? Ты слишком стар. Тебе нужно оформить страховку сегодня, потому что завтра я поврежу тебе спину, понял?

Юрайя. У меня спина и так болит, брат. Это неважно. Это борьба. Это вопрос развития характера.

Царукян. Завтра я точно поврежу тебе шею. Оформи страховку сегодня. Не завидуй, потому что ты не можешь сделать то же самое. Не завидуй.

Юрайя. Я выгляжу завистливым?

Царукян. Да, просто не завидуй.

Юрайя. Посмотри на меня. Я выгляжу завистливым?

Царукян. Почти все завидуют мне. [...] Тому, что я летаю на частном джете и ем всё, что хочу.

Юрайя. Ты тратишь деньги впустую. Не делай этого.

Царукян. Спасибо. Я найму тебя своим бухгалтером. Что ты там говоришь про еду?

Юрайя. Ты лицо расточительства еды.

Царукян. Бро, посмотри на моё тело и на своё. Я трачу, а ты просто ешь как можно больше. Пожалуйста, завтра, когда мы будем бороться, дайте ему шорты и футболку, потому что в борцовском трико он выглядит как толстозадый. Не знаю, он не выглядит как крутой борец. Типа, что ты делаешь, бро?

Тебе нужно поститься с сегодняшнего дня до завтрашнего. Ты должен выглядеть хотя бы хорошо, знаешь, как боец. Потому что, когда я буду бороться с тобой, мой отец позвонит мне и спросит: «Зачем ты взял этого толстозадого? Ты не мог найти борца получше?» — сказали спортсмены во время пресс-конференции RAF.

Турнир борцовской лиги пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля.

Сейчас читают:
Выгнали из самолёта, поспорил на деньги с топ-боксёром. Новые приключения Царукяна
Выгнали из самолёта, поспорил на деньги с топ-боксёром. Новые приключения Царукяна
