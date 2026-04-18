UFC Fight Night 273: во сколько начало турнира, где смотреть прямую трансляцию

Турнир UFC Fight Night 273 пройдёт в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 апреля, в Виннипеге (Канада) на арене «Канада Лайф Центр». Главным событием вечера станет бой в полусреднем весе между бразильцем Гилбертом Бёрнсом и канадцем Майком Мэлоттом.

Также на турнире выступит россиянка Дарья Железнякова. Ей предстоит поединок с канадкой Мелиссой Кроден.

Бои предварительного карда начнутся в 0:00 мск. Главный кард стартует в 3:00 мск.

Полностью турнир покажут платформа UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец». Главный кард также в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Кроме того, главные бои вечера можно посмотреть на онлайн-платформе Okko. Начало эфира — в 3:00 мск.