Кормье: Холлоуэй считает, что заслужил реванш с Макгрегором

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, что Макс Холлоуэй нацелен на повторный поединок с Конором Макгрегором и считает, что заработал этот бой своей карьерой.

«Он просто сказал, что это то, чего он хочет, потому что чувствует, что заслужил это. Макс проделал огромную работу для компании и заслуживает возможности исправить то, что, по его мнению, пошло не так много лет назад», — заявил Кормье в видео для своего YouTube-канала.

Холлоуэй и Макгрегор встречались в 2013 году. Тогда ирландец одержал победу единогласным решением судей.

В своём последнем поединке Холлоуэй уступил Чарльзу Оливейре. После этого поражения 34-летний американец заявил, что единственное, что его по-настоящему мотивирует, — реванш с Макгрегором.

