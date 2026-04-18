Блахович не проведёт реванш с Гуськовым на UFC 328 из-за разрыва мениска

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) поляк Ян Блахович сообщил, что не сможет выступить на турнире UFC 328 в ночь на 9 мая в США против представителя Узбекистана Богдана Гуськова из-за травмы колена.

43-летний поляк получил разрыв мениска и вынужден сняться с повторного поединка. При этом Блахович подчеркнул, что не намерен завершать карьеру и планирует вернуться в октагон на своих условиях.

Предыдущее сражение Блаховича и Гуськова прошло на турнире UFC 323 в декабре 2025 года. Бой продлился все три раунда и завершился ничейным результатом решением большинства судей.

На счету Блаховича 29 побед, 11 поражений и две ничьих в ММА. У Гуськова 18 побед, три поражения и одна ничья.