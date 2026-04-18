Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Блахович не проведёт реванш с Гуськовым на UFC 328 из-за разрыва мениска

Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) поляк Ян Блахович сообщил, что не сможет выступить на турнире UFC 328 в ночь на 9 мая в США против представителя Узбекистана Богдана Гуськова из-за травмы колена.

43-летний поляк получил разрыв мениска и вынужден сняться с повторного поединка. При этом Блахович подчеркнул, что не намерен завершать карьеру и планирует вернуться в октагон на своих условиях.

Предыдущее сражение Блаховича и Гуськова прошло на турнире UFC 323 в декабре 2025 года. Бой продлился все три раунда и завершился ничейным результатом решением большинства судей.

На счету Блаховича 29 побед, 11 поражений и две ничьих в ММА. У Гуськова 18 побед, три поражения и одна ничья.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android