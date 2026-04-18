Блахович — о травме и снятии с боя против Гуськова: я просто в ярости

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович рассказал подробности травмы, из-за которой он снялся с реванша с Богданом Гуськовым на турнире UFC 328.

«На следующей неделе я должен был быть в Штатах, но планы пришлось изменить. Я просто в ярости. Последний раунд спарринга, неверная стойка и удар ногой по колену. Разрыв мениска.

План и цель были ясны, поэтому разочарование огромное. Но это не конец! Я уже работаю над тем, чтобы вернуться как можно скорее. Вернусь, чтобы закончить дело на своих условиях.

Богдан Гуськов, похоже, у меня не будет возможности встретиться с тобой на твоём ковре во второй раз. Третий раз — счастливый! До скорой встречи!» — написал Блахович в соцсети.