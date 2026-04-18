Бёрнс — канадским фанатам перед боем с Мэлоттом: я размажу вашего парня

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бёрнс на церемониальной битве взглядов перед турниром UFC Fight Night 273 в Виннипеге (Канада) обратился к местным болельщикам, которые освистали его после обещания расправиться с их соотечественником Майком Мэлоттом.

UFC 2026. UFC Fight Night 273, Виннипег, Канада
Гилберт Бёрнс — Майк Мэлотт
19 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Гилберт Бёрнс
Не началось
Майк Мэлотт

«Спасибо, Канада. Виннипег очень хорош, мне здесь весело, но знаете что? Завтра я размажу вашего парня», — приводит слова Бёрнса издание MMA Fighting.

Турнир UFC Fight Night 273 в Виннипеге пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля на арене «Канада Лайф Центр». В карде заявлены девять бойцов, представляющих Канаду, включая Шарля Журдена и Жасмин Ясудавичюс.

