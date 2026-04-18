«Это не работа, это возможность». Дана Уайт — о карьере бойца UFC

Американский предприниматель, президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт высказался о специфике выступлений в организации и о том, что ждёт бойцов после завершения карьеры.

«Это не работа. Это не карьера. Это возможность стать настолько знаменитым, насколько это вообще возможно. Многие люди по всему миру видят те великие вещи, которых ты достиг. Они хотят заработать столько же денег, сколько ты можешь заработать. А потом наступает вторая часть жизни, когда бойцам нужно разобраться, кто они и чем хотят заниматься», — заявил Уайт в подкасте Triggernometry.

Дана Уайт является главой UFC с 2001 года.

Сейчас читают:
Экс-боец UFC: Дана Уайт зациклился на других вещах, и UFC сдал позиции
