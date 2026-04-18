Уокер извинился перед фанатами за скучный бой с Рейесом на UFC 327

Бразильский полутяжеловес Джонни Уокер выступил с обращением после поражения раздельным решением судей от Доминика Рейеса на турнире UFC 327 в Майами.

Поединок подвергся жёсткой критике со стороны болельщиков — по ходу боя зрители на арене скандировали «это скучно», а после объявления победителя освистали результат.

«Я очень разочарован своим выступлением. Было много движения, много технической работы, никто не хотел рисковать — ни я, ни Доминик Рейес. Я знаю, что мог выступить намного лучше, это не мой максимум. Я был отлично подготовлен физически и ментально, но это был не я. Я знаю, что могу лучше», — заявил Уокер в видео, которое опубликовал в соцсетях.

Бразилец также сообщил, что возьмёт неделю отдыха из-за опухшей стопы, после чего вернётся к тренировкам. Ещё Уокер допустил, что следующий бой может провести в тяжёлом весе.

«Не знаю, в каком дивизионе буду драться дальше, но, возможно, в тяжёлом. Посмотрим. Хочу извиниться перед фанатами, вы знаете, что я могу лучше. И в следующий раз я выступлю лучше», — добавил боец.