Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уокер извинился перед фанатами за скучный бой с Рейесом на UFC 327

Комментарии

Бразильский полутяжеловес Джонни Уокер выступил с обращением после поражения раздельным решением судей от Доминика Рейеса на турнире UFC 327 в Майами.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Доминик Рейес (W) — Джонни Уокер
12 апреля 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Доминик Рейес
Окончено
SD
Джонни Уокер

Поединок подвергся жёсткой критике со стороны болельщиков — по ходу боя зрители на арене скандировали «это скучно», а после объявления победителя освистали результат.

«Я очень разочарован своим выступлением. Было много движения, много технической работы, никто не хотел рисковать — ни я, ни Доминик Рейес. Я знаю, что мог выступить намного лучше, это не мой максимум. Я был отлично подготовлен физически и ментально, но это был не я. Я знаю, что могу лучше», — заявил Уокер в видео, которое опубликовал в соцсетях.

Бразилец также сообщил, что возьмёт неделю отдыха из-за опухшей стопы, после чего вернётся к тренировкам. Ещё Уокер допустил, что следующий бой может провести в тяжёлом весе.

«Не знаю, в каком дивизионе буду драться дальше, но, возможно, в тяжёлом. Посмотрим. Хочу извиниться перед фанатами, вы знаете, что я могу лучше. И в следующий раз я выступлю лучше», — добавил боец.

Рейес — о незрелищной победе: мне важнее получить два чека, чем развлекать публику
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android