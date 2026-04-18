Стал известен первый бой карда UFC 329 в рамках Международной бойцовской недели — источник

Определился первый поединок турнира UFC 329, который пройдёт в ночь на 12 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе в рамках Международной бойцовской недели, сообщает журналист Марсель Дорфф.

В среднем весе встретятся бразилец Сезар Алмейда и представитель Арубы Дамиан Пинас. Для Алмейды этот бой станет шестым в UFC — на его счету три победы и два поражения. В декабре прошлого года 38-летний экс-кикбоксёр, в активе которого есть победа над Алексом Перейрой, прервал серию из двух выигрышей, уступив Цезари Олексейчуку.

Пинас дебютировал в UFC в феврале 2026 года, нокаутировав Уэсли Шульца в первом раунде. Все свои девять побед в профессиональной карьере боец из Арубы одержал досрочно.

Ранее также стало известно, что на UFC 329 выступит олимпийский чемпион 2020 года по вольной борьбе Гейбл Стивесон. Его соперник пока не объявлен.

