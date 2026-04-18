UFC Fight Night 273: полный кард участников турнира, список бойцов

Турнир UFC Fight Night 273 состоится в ночь с 18 на 19 апреля в Виннипеге на арене «Канада Лайф Центр». В главном событии вечера встретятся полусредневесы Гилберт Бёрнс и Майк Мэлотт.

Предварительный кард стартует в 0:00 мск, основной кард начнётся в 3:00 мск.

Основной кард:

Гилберт Бёрнс — Майк Мэлотт;

Шарль Журден — Кайлер Филлипс;

Мандел Нэлло — Джей Херберт;

Жасмин Ясудавичюс — Карин Силва;

Тиаго Мойзес — Гэйдж Янг;

Деннис Бузукья — Марсио Барбоза.

Предварительный кард:

Жюльен Леблан — Роберт Валентин;

Таннер Босер — Гёкхан Сарычам;

Мелисса Кроден — Дарья Железнякова;

Митч Рапосо — Алан До Насименто;

Джей-Джей Олдрич — Джейми-Лин Хорт;

Джон Кастаньеда — Марк Вологдин;

Джейми Сирадж — Джон Яннис.

Россию на турнире представит Дарья Железнякова, которой предстоит поединок с канадкой Мелиссой Кроден.