Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Бокс/ММА Новости

UFC Fight Night 273: полный кард участников турнира, список бойцов

UFC Fight Night 273: полный кард участников турнира, список бойцов
Турнир UFC Fight Night 273 состоится в ночь с 18 на 19 апреля в Виннипеге на арене «Канада Лайф Центр». В главном событии вечера встретятся полусредневесы Гилберт Бёрнс и Майк Мэлотт.

Предварительный кард стартует в 0:00 мск, основной кард начнётся в 3:00 мск.

Основной кард:

  • Гилберт Бёрнс — Майк Мэлотт;
  • Шарль Журден — Кайлер Филлипс;
  • Мандел Нэлло — Джей Херберт;
  • Жасмин Ясудавичюс — Карин Силва;
  • Тиаго Мойзес — Гэйдж Янг;
  • Деннис Бузукья — Марсио Барбоза.

Предварительный кард:

  • Жюльен Леблан — Роберт Валентин;
  • Таннер Босер — Гёкхан Сарычам;
  • Мелисса Кроден — Дарья Железнякова;
  • Митч Рапосо — Алан До Насименто;
  • Джей-Джей Олдрич — Джейми-Лин Хорт;
  • Джон Кастаньеда — Марк Вологдин;
  • Джейми Сирадж — Джон Яннис.

Россию на турнире представит Дарья Железнякова, которой предстоит поединок с канадкой Мелиссой Кроден.

