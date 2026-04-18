UFC Fight Night 273: полный кард участников турнира, список бойцов
Турнир UFC Fight Night 273 состоится в ночь с 18 на 19 апреля в Виннипеге на арене «Канада Лайф Центр». В главном событии вечера встретятся полусредневесы Гилберт Бёрнс и Майк Мэлотт.
Предварительный кард стартует в 0:00 мск, основной кард начнётся в 3:00 мск.
Основной кард:
- Гилберт Бёрнс — Майк Мэлотт;
- Шарль Журден — Кайлер Филлипс;
- Мандел Нэлло — Джей Херберт;
- Жасмин Ясудавичюс — Карин Силва;
- Тиаго Мойзес — Гэйдж Янг;
- Деннис Бузукья — Марсио Барбоза.
Предварительный кард:
- Жюльен Леблан — Роберт Валентин;
- Таннер Босер — Гёкхан Сарычам;
- Мелисса Кроден — Дарья Железнякова;
- Митч Рапосо — Алан До Насименто;
- Джей-Джей Олдрич — Джейми-Лин Хорт;
- Джон Кастаньеда — Марк Вологдин;
- Джейми Сирадж — Джон Яннис.
Россию на турнире представит Дарья Железнякова, которой предстоит поединок с канадкой Мелиссой Кроден.
