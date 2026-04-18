Бараневски предложили выйти на коротком уведомлении против Гуськова на UFC 328
Польскому полутяжеловесу Иво Бараневски поступило предложение заменить травмированного Яна Блаховича в бою с Богданом Гуськовым на турнире UFC 328, сообщил менеджер бойца Артур Гвоздь.

Ранее Блахович объявил, что выбывает из реванша с Гуськовым из-за разрыва мениска. 43-летний поляк получил травму на последней спарринговой тренировк. Ожидается, что UFC в ближайшее время официально объявит о замене.

На счету 27-летнего Бараневски восемь побед и ни одного поражения. В своём последнем поединке он нокаутировал Остина Лэйна за 28 секунд. Гуськов, в свою очередь, провёл с Блаховичем в декабре прошлого года все три раунда, но поединок завершился ничейным результатом решением большинства судей.

