Главная Бокс/ММА Новости

Российский боец UFC Арман Царукян раскрыл, почему его сняли с самолёта в США

Российский боец UFC Арман Царукян раскрыл, почему его сняли с самолёта в США
Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян изложил собственную версию того, почему его сняли с авиарейса.

«Я был с командой. Нас было 11 человек. Мы зашли в самолёт, там было три свободных места. Спросил у стюардессы, можно ли мне пересесть, поскольку моё место было рядом с другом, который крупнее меня. Сказал: «Может, есть свободное место? Можно я сяду сюда?» Она спросила: «Где ваше место?» Я ответил: «29A». Она сказала: «Идите туда». Я спросил: «Зачем так грубо?» Тогда сел на место 30A, потому что оно было свободно.

Затем кто-то позвонил моему другу, он взял телефон, а другой мой друг открыл столик. Она подошла и сказала ему: «Закройте столик». Он ответил: «Хорошо, сейчас закрою». Потом снова моему товарищу позвонили, и он взял телефон. В итоге нас троих сняли с самолёта.

Остальные [члены моей команды, кого не выгнали] полетели. Потом сели в самолёт, и они сказали: «Братан, почему ты не сказал, что летишь на частном самолёте? Мы бы тоже хотели, чтобы нас выгнали», — приводит слова Царукяна портал MMAJunkie.

Материалы по теме
Выгнали из самолёта, поспорил на деньги с топ-боксёром. Новые приключения Царукяна
Выгнали из самолёта, поспорил на деньги с топ-боксёром. Новые приключения Царукяна
