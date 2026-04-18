«Это было бы грандиозно». Рико Верхувен не исключил бой с Фрэнсисом Нганну в будущем

«Это было бы грандиозно». Рико Верхувен не исключил бой с Фрэнсисом Нганну в будущем
Бывший многолетний чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен не исключил, что в будущем проведёт поединок по правилам ММА с экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Да, я отклонил это предложение [поединок с Нганну под баннером MVP] из-за боя с Усиком. Но я бы с удовольствием вернулся к этой идеи в будущем. Это было бы грандиозное событие.

Однако для меня бой с Усиком был более логичным вариантом. На это есть много причин, главная из которых заключается в стремлении оставить после себя наследие. Буду вспоминать об этом, когда состарюсь. Буду вспоминать этот бой с лучшим боксёром в мире. Это будет невероятно», — приводит слова Верхувена портал talkSPORT.

Материалы по теме
Зачем всем стареющий кикбоксёр? За Верхувеном охотится не только Усик
Зачем всем стареющий кикбоксёр? За Верхувеном охотится не только Усик
