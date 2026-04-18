«Моя мама меня убьёт. Но за $ 10 млн я готов». Гэтжи — о возможном выступлении в BKFC

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи рассказал, что был бы готов провести бой под баннером лиги BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship) только за $ 10 млн.

«Честно говоря, моя мама меня убила бы. Я же базовый борец! Так что когда ничего не получается [в стойке], я подключаю борьбу. Хотя вы, ребята, все думаете, что это, блин, враньё! Готов ли за $ 10 млн? Да, за $ 10 млн [я бы подрался в BKFC]», — приводит слова Гэтжи портал talkSPORT.

Напомним, Джастину 37 лет. В рекорде американского бойца 27 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и пять поражений. Гэтжи дебютировал в профи в 2011 году.