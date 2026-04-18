Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Моя мама меня убьёт. Но за $ 10 млн я готов». Гэтжи — о возможном выступлении в BKFC

Комментарии

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи рассказал, что был бы готов провести бой под баннером лиги BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship) только за $ 10 млн.

«Честно говоря, моя мама меня убила бы. Я же базовый борец! Так что когда ничего не получается [в стойке], я подключаю борьбу. Хотя вы, ребята, все думаете, что это, блин, враньё! Готов ли за $ 10 млн? Да, за $ 10 млн [я бы подрался в BKFC]», — приводит слова Гэтжи портал talkSPORT.

Напомним, Джастину 37 лет. В рекорде американского бойца 27 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и пять поражений. Гэтжи дебютировал в профи в 2011 году.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android