WWE подписали контракт с экс-чемпионкой в преддверии WrestleMania из-за травмы легенды

WWE подписали контракт с экс-чемпионкой в преддверии WrestleMania из-за травмы легенды
Руководство промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) подписало контракт с 33-летней Сараей Бевис, известной под ринг-неймом Пейдж, о чём сообщили в издании PWInsider.

По данным американских журналистов, в руководстве промоушена решили вернуть свою бывшую звезду из-за травмы члена Зала славы WWE Никки Беллы, которая получила повреждение голеностопа за пару недель до WrestleMania. Пейдж должна будет заменить Никки в командном титульном поединке среди женщин и выступить с её сестрой — Бри Беллой.

Пейдж дебютировала в WWЕ на подготовительной площадке Florida Championship Wrestling (FCW) в 2011-м, а затем перешла на бренд NXT для молодых звёзд, где в 2013-м стала главной чемпионкой среди женщин. С 2014-го по 2018-й выступала на Raw, где суммарно дважды становилась главной чемпионкой среди див.

Возможный дебют Пейдж должен случиться в ночь на 19 апреля в первый день WrestleMania 42 в Лас-Вегасе.

