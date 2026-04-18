Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Бенни упрекнул Райана Гарсии в трусости и лицемерии

Конор Бенни упрекнул Райана Гарсии в трусости и лицемерии
Комментарии

29-летний популярный британский боксёр Конор Бенн упрекнул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе американца мексиканского происхождения Райана Гарсии в трусости и лицемерии.

«Гарсия боится [провести бой против меня]. Он видел, как я провёл 10 раундов с Реджисом — мне не приходилось драться в этом весе уже четыре года. Гарсия, наверное, сидит и думает: «О да, я тоже хочу этого боя». Это просто показывает, какой он трус, где ты был? Я открыто заявлял о своём желании выиграть титул чемпиона мира по версии WBC, открыто заявлял о своём желании сразиться с тобой, а теперь ты сам об этом говоришь. Его сегодняшнее поведение просто характеризует, какой он на самом деле человек.

Это просто возмутительно [то, что Гарсия сразу же решил вести переговоры о поединке]. О, теперь ты хочешь боя, трус?! Мне не нужно было соглашаться на поединок с Реджисом, я мог бы подождать, пока ты не выйдешь на ринг, но до этого Райан не проявлял особого рвения [к идеи организации боя между нами]. В противном случае я бы, наверное, подождал, пока Райан выйдет на ринг, но где он был? В конце концов, его ждёт главное разочарование в жизни», — приводит слова Бенна портал talkSPORT.

Конор Бенн заявил о намерении провести следующий бой с Райаном Гарсией за титул WBC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android