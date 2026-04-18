Конор Бенн раскрыл, когда хочет провести бой с Райаном Гарсией

29-летний популярный британский боксёр Конор Бенн раскрыл, когда планирует провести поединок с чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе американцем мексиканского происхождения Райаном Гарсией.

«Если [Гарсия] хочет, он это получит. Райан хочет заявить о себе сейчас, получит эту возможность в августе. Думаю, наши стили отлично подойдут друг другу — мы оба сильны в ударной технике. Первая половина боя будет взрывной», — приводит слова Бенна портал talkSPORT.

Конор дебютировал в профессионалах в апреле 2016 года. В профессиональном рекорде Бенна 25 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и одно поражение.