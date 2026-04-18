Пимблетт: знаю, что мог бы победить Гэтжи, но Джастину было суждено выиграть бой

Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт рассказал, как отреагировал на поражение в бою с американцем Джастином Гэтжи. Их поединок стал главным событием турнира UFC 324 и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей.

— Как ты воспринял поражение в бою с Гэтжи?

— Я проигрывал в ММА и раньше, когда был моложе — пару раз в 18 лет и 22-23 года. После всех тех поражений я был совершенно опустошён — сидел и плакал. При этом после боя с Джастином не плакал. На следующий день пересмотрел поединок и подумал: «Мог бы сделать это по-другому или то». Этот бой помог мне стать взрослее. Знаю, что мог бы выиграть тот бой, если бы кое-что сложилось в мою пользу, но это был вечер Джастина. Ему было суждено победить, — приводит слова Гэтжи портал talkSPORT.