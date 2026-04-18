«Это моя судьба». Пимблетт — о завоевании титула UFC

Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт выразил уверенность, что в будущем всё же сможет стать чемпионом UFC.

«Но я знаю, что выиграю этот титул, это моя судьба. Просто пока не пришло время. Поэтому мне просто нужно продолжать тренироваться, усердно работать, и всё получится. Знаю, что мне нужно поработать над некоторыми вещами [в своей игре], уже начал этим заниматься», — приводит слова Гэтжи портал talkSPORT.

В последнем бою, который состоялся 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США), Плохиш разделил октагон с американцем Джастином Гэтжи. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Джастина единогласным решением судей. В данный момент Пэдди занимает шестое место в рейтинге UFC.