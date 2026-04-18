Мэнни Пакьяо ответил, кто победил бы в потенциальном бою Мейвезер — Кроуфорд

Мэнни Пакьяо ответил, кто победил бы в потенциальном бою Мейвезер — Кроуфорд
47-летний бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо ответил, кто победил бы в потенциальном поединке между американцами Флойдом Мейвезером-младшим и Теренсом Кроуфордом.

«Кроуфорд был бы сильнее Мейвезера, если бы они дрались в лучшие годы. Его стиль левши — это его большое преимущество. Я видел, как он работает в этой стойке, овладел ею идеально. Кроуфорд умеет грамотно использовать своё преимущество и знает, как победить правшу», — приводит слова Пакьяо портал talkSPORT.

В минувшем году Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры в боксе. Он покинул спорт, будучи непобеждённым боксёром, с рекордом 42-0. Ему удалось стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях.

