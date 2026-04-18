Дерек Чисора сообщил, что готов возобновить карьеру в боксе, назвав возможного соперника

42-летний двукратный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (2012-й и 2022-й) англичанин Дерек Чисора сообщил, что готов возобновить карьеру в боксе ради реванша с экс-чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера. Их поединок состоялся 5 апреля и завершился победой Бронзового бомбардировщика единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Деонтей Уайлдер (W) — Дерек Чисора
05 апреля 2026, воскресенье. 00:45 МСК
Деонтей Уайлдер
Окончено
SD
Дерек Чисора

«Очень расстроен судейством [в поединке с Уайлдером]. Два нокдауна, которые [были] засчитаны, были вызваны толчками. И Майк Гудер с его дурацким рингом, который он устроил. Так что я недоволен. Всё это было полным хаосом с моей стороны, да и со стороны Уайлдера тоже. Но хочу реванш», — приводит слова Чисоры портал talkSPORT.

Ветераны дали огня! Уайлдер и Чисора устроили потрясающую зарубу
