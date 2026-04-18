Мераб Двалишвили заявил, что врачи рекомендовали ему сняться с реванша против Петра Яна

Мераб Двалишвили заявил, что врачи рекомендовали ему сняться с реванша против Петра Яна
35-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили рассказал, что в преддверии реванша с россиянином Петром Яном врачи рекомендовали ему отказаться от поединка из-за проблем со здоровьем. Второй бой между Мерабом и Петром состоялся на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Яна единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Я сказал матчмейкерам: «Если понадоблюсь, готов выступить». Я мог подраться четырежды за год и выйти против лучших, достойнейших соперников. Знал, что это риск [подраться против Петра], но мне нравится принимать вызовы и рисковать. В этом весь я. Вот что привело меня сюда. Знаете, во время тренировочного лагеря были разные моменты. Например, некоторые врачи UFC говорили мне, что я должен отказаться от боя, но это не для меня? Не хочу оправдываться. Перед некоторыми боями у меня были такие же, а то и хуже ситуации [со здоровьем], но я всё равно справлялся и выигрывал эти бои. Но на этот раз не смог победить», — приводит слова Двалишвили портал MMA Mania.

Двалишвили снимется с трилогии против Яна? Грузину опять жёстко сломали нос
