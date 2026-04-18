Мераб Двалишвили ответил, когда планирует провести третий бой с Петром Яном

35-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили ответил, когда планирует провести третий бой с 33-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг россиянина Петра Яна.

«Я был в порядке после поражения, просто двинулся дальше. Главное, что в UFC сказали мне: «Ты получишь реванш с новым чемпионом». Так что сейчас спокоен. Мне уже хотелось вернуться в мае. Но потом Петру сделали операцию. Надеюсь, что наш поединок пройдёт в июле. Но мы готовы выйти на бой, когда бы UFC ни понадобились наши услуги, поскольку Пётр уже сказал, что готов к июню. То есть Ян может вернуться и в июле, и в августе», — приводит слова Двалишвили портал MMA Mania.