Экс-звезда WWE и AEW послал бывшего работодателя после победы на Power Slap из-за Трампа

44-летний американский рестлер, борец и представитель ММА Джейк Хагер после своего дебюта на турнире Power Slap 19 послал своего бывшего начальника — президента промоушена All Elite Wrestling (AEW) Тони Хана, являющегося совладельцем клуба АПЛ «Фулхэм».

Хагер проводил свою дебютную схватку в Power Slap в ночь на 18 апреля против Девина «Биг Джинкс» Дженкинса и одержал победу. После результатов поединка он развёл руки в стороны и, глядя в камеру, прокричал: «Иди *****, Тони Хан». Хагер выступал в AEW с 2019 по 2024 год, откуда был уволен. После ухода из компании он обвинял Хана в том, что тот уволил его за поддержку президента США Дональда Трампа. The Times Of India приводят слова Джейка: «Тони Хан угрожал мне увольнением, если я не перестану продвигать идеи Трампа. Он коммунист».

Хагер также выступал и в WWE под именем Джейка Сваггера, где становился чемпионом США и мировым чемпионом в тяжёлом весе.

С 2019-го по 2020-й провёл четыре поединка в Bellator, в трёх из которых одержал победы (две — сабмишенном, и одну — раздельным решением). Ещё один бой признан несостоявшимся, так как Хагер нанёс несколько ударов в пах и соперник не смог продолжить бой.