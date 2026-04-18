Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чарльз Оливейра дал прогноз на бой Топурия — Гэтжи

Комментарии

Обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра дал прогноз на поединок между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи, который станет главным событием турнира UFC в Белом доме.

«Думаю, что Илия Топурия победит. Как мне кажется, Топурия более разносторонний боец», — сказал Оливейра во время сессии «Вопрос-Ответ» в Виннипеге.

Напомним, Джастину 37 лет. В рекорде американского бойца 27 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и пять поражений. Гэтжи дебютировал в профи в 2011 году.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android