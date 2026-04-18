Чарльз Оливейра дал прогноз на бой Топурия — Гэтжи

Обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра дал прогноз на поединок между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи, который станет главным событием турнира UFC в Белом доме.

«Думаю, что Илия Топурия победит. Как мне кажется, Топурия более разносторонний боец», — сказал Оливейра во время сессии «Вопрос-Ответ» в Виннипеге.

Напомним, Джастину 37 лет. В рекорде американского бойца 27 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и пять поражений. Гэтжи дебютировал в профи в 2011 году.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.