Кормье предостерёг Царукяна от участия в скандалах после снятия с авиарейса

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье предостерёг второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Армению и Россию, Армана Царукяна от участия в скандалах после снятия с авиарейса в США.

«Арман был словно в чистилище. Доверие [к нему] практически полностью подорвано. А теперь Царукян начал его восстанавливать.

Именно то, что Царукян делает за пределами октагона, делает его тем, кто он есть. Говорю вам, знаю это, правда знаю, что Арман Царукян сейчас начинает заявлять о себе во весь голос, благодаря всему тому, что творит за пределами UFC. У него всё идёт отлично. На днях я сказал его менеджеру: «Только не облажайтесь. Не сделайте ничего такого, что отбросит его назад. Он должен быть очень осторожен».

Поэтом ситуация с рейсом American Airlines для нас это просто забавно. Но мы должны быть уверены, что Арман сам сказал себе: «Я буду хорошим мальчиком». Сейчас он как раз в том положении, когда ему нужно немного сбавить обороты, тогда Арман получит именно то, чего хочет», — приводит слова Кормье портал Bloody Elbow.