Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бахраму Муртазалиеву предложили провести бой с непобеждённым ирландцем — The Ring

Комментарии

Бывший чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев может провести следующий бой с непобеждённым ирландцем Каоймином Агьярко. Об этом информирует журнал The Ring.

Согласно имеющейся информации, руководство организации предложило Бахраму данный бой, обозначив его в качестве претендентского. Муртазалиев дал своё согласие на проведение поединка, а сторона представителя Ирландии пока обдумывает предложение. Дедлайн принятие решения для Агьярко — 20 апреля.

У Бахрама в профессиональном рекорде 23 победы, из которых 17 были одержаны нокаутом, и одно поражение. Он дебютировал в ринге в 2014 году.

Материалы по теме
«Двое судей из Англии, а из России — никого». Муртазалиев вышел на связь после поражения
Эксклюзив
«Двое судей из Англии, а из России — никого». Муртазалиев вышел на связь после поражения
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android