Бахраму Муртазалиеву предложили провести бой с непобеждённым ирландцем — The Ring

Бывший чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев может провести следующий бой с непобеждённым ирландцем Каоймином Агьярко. Об этом информирует журнал The Ring.

Согласно имеющейся информации, руководство организации предложило Бахраму данный бой, обозначив его в качестве претендентского. Муртазалиев дал своё согласие на проведение поединка, а сторона представителя Ирландии пока обдумывает предложение. Дедлайн принятие решения для Агьярко — 20 апреля.

У Бахрама в профессиональном рекорде 23 победы, из которых 17 были одержаны нокаутом, и одно поражение. Он дебютировал в ринге в 2014 году.