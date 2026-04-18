Дана Уайт отверг обвинения в политизированности турнира UFC в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт выступил с заявлением насчёт обвинений в политизированности турнира лиги в Белом доме, который пройдёт 14 июня на территории официальной резиденции президент США.

«Мы оплачиваем все расходы. Всё, что вы видите. Ни один доллар налогоплательщиков не пойдёт [на оплату]. Это подарок UFC к 250-летию Америки. Один из мифов, который хотел бы развеять, заключается в том, что мне всё равно, кто вы — ультраправые, ультралевые или центристы. Где бы вы ни находились на политической арене, потому что в наши дни все где-то находятся. Дело не в политике. Дело в Соединённых Штатах, в том, что представляет собой эта страна, как она была построена и откуда мы все родом. Если вы любите Америку, вам понравится это мероприятие. Оно не имеет никакого отношения к политике. Просто так получилось, что мы находимся на лужайке перед Белым домом, президент тоже будет там», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

Бойцы, которые выступят на турнире UFC в Белом доме, могут получить бонус в $ 1 млн
