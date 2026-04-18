Дарья Железнякова — Мелисса Кроден: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Завтра, 19 апреля, в Виннипеге (Канада) состоится турнир UFC Fight Night 273, в рамках которого пройдёт бой в легчайшей весовой категорией (до 61 кг) между россиянкой Дарьей Железняковой и представительницей Канады Мелиссой Кроден.

Поединок между Дарьей и Мелиссой начнётся не ранее 1:15 мск. Противостояние будут транслировать телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Кроме того, бой можно будет посмотреть на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

У Дарьи в профессиональном рекорде 10 побед, из которых пять были одержаны досрочно, и два поражения. Железнякова дебютировала в ММА в июле 2019 года. Является чемпионкой России по кикбоксингу (2014, 2018, 2019).

В активе Мелиссы, в свою очередь, семь побед и три поражения. Она дебютировала в профи в сентябре 2016 года.