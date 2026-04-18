Экс-чемпион UFC: Стивесон может завоевать пояс уже в этом году, просто замучит Аспиналла

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец Тайрон Вудли выразил уверенность в том, что 24-летний победитель ОИ-2020 по вольной борьбе, а также непобеждённый боец UFC соотечественник Гейбл Стивесон может победить англичанина Тома Аспиналла и завоевать титул UFC в категории до 120 кг.

«Гейбл Стивесон станет чемпионом в тяжёлом весе. Он может добиться этого уже в этом году, если захочет. Сейчас Гейбл может просто замучить Аспиналла. Том выглядел неуклюже в бою с Сирилем Ганом, прежде чем ему ткнули в глаз.

У Гейбла мощные удары. Все его бои заканчиваются досрочно. У него невероятная борцовская техника, невероятные атлетические способности. Он полон решимости. Думаете, Стивесон до сих пор рад проигрышу в чемпионате NCAA на последних трёх секундах? Чёрт возьми, нет. Я не вижу ни одного поединка в UFC в тяжёлом весе, в котором он не одержал бы победу», — приводит слова Вудли портал MMAJunkie.