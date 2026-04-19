Конор Макгрегор раскрыл дату своего следующего боя в UFC

Марк Лайнэм, являющийся адвокатом бывшего чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе ирландца Конора Макгрегора, выступил с заявлением, которое подготовил Конор, после того, как был улажен судебный процесс с его бывшим спарринг-партнёром и другом Артёмом Лобовым. В своём послании Макгрегор сообщил о своём намерении провести первый с 2021 года бой по правилам ММА уже летом.

«Я удовлетворён тем, что этот вопрос урегулирован, а теперь могу сосредоточиться на тренировках и поединке, который состоится этим летом. Хочу поблагодарить Артёма за его усердную работу в моём бизнесе по продаже виски», — приводит слова Макгрегора издание Mirror.