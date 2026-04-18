Царукян возглавит турнир RAF 08, схватка между Двалишвили и Сехудо отменена

Схватка по правилам вольной борьбы, которая должна была стать главным событием турнира RAF 08 в Филадельфии между бывшими чемпионами UFC американцем Генри Сехудо и грузином Мерабом Двалишвили, отменена. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Причина отмена заключается в том, что Сехудо получил травму, однако о её характере не сообщается. Новым главным событием ивента станет противостояние между вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе, представляющим Армению и Россию, Арманом Царукяном и 46-летним бывшим претендентом на титул UFC в легчайшем весе американцем Юрайем Фейбером.

Фото: Пресс-служба RAF

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Фейбер выступал на профессиональном уровне в ММА с 2003 по 2019 год. В его рекорде 35 побед и 11 поражений. Четырежды бился за абсолютный титул чемпиона UFC.