«Хочу этого баклана поднять и кинуть в людей». Царукян — о схватке с 46-летним Фейбером

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян высказался насчёт предстоящей схватки по правилам вольной борьбы с 46-летним бывшим претендентом на титул UFC в легчайшем весе американцем Юрайем Фейбером на турнире RAF 08, который пройдёт 18 апреля.

«Хочу этого баклана поднять, пробежать и кинуть в людей. Зачем? Да он там что-то выставляет, хайпует, что-то делает. Я хочу его поднять, с ним пробежаться и выкинуть его. Прямо как в рестлинге», – сказал Царукян в видео на YouTube-канале adam zubayraev.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Фейбер выступал на профессиональном уровне в ММА с 2003 по 2019 год. В его рекорде 35 побед и 11 поражений. Четырежды бился за абсолютный титул чемпиона UFC.