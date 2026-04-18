«Хватит быть сучкой». Джейк Пол призвал Мейвезера подраться с Пакьяо

29-летний популярный американский боксёр и блогер Джейк Пол призвал 49-летнего бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера-младшего провести бой с 47-летним бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо и не искать отговорок.

«Хватит быть сучкой — просто подерись. В этом и проблема спорта – нехватка профессионализма и интеллекта», — приводит слова Пола аккаунт Happy Punch в социальной сети Х.

Напомним, первый бой между Флойдом и Мэнни состоялся 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Встреча продлилась все 12 раундов и завершилась победой Мейвезера-младшего единогласным решением судей.

