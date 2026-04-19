«Приехала мафия из России». Арман Царукян спросил с Райана Гарсии за долг в $ 40 тыс.

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян урегулировал спорную ситуацию с чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе американцем мексиканского происхождения Райаном Гарсией в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Царукян. Как дела, брат? Приехала мафия из России.

Гарсия. Мне всё равно. Всё хорошо.

Царукян. Все спрашивают про $ 40 тыс., брат. Должен сказать правду, понимаешь?

Гарсия. Не беспокойся. Мне просто не нравится, что ты мне не сказал, что был профессиональным бойцом или он дрался раньше, понимаешь? Это неправильно. Если бы он был таким, сказал бы: «Ладно, я бы не стал бить такого человека, который умеет держать удар». Точно так же, как я бы тебя не ударил. Всё это ради стрима, так что это ничего не значит. Не собираюсь платить тебе $ 40 тыс., если… Например, если это бой, тебе заплачу. А это был не бой, просто ударил его в живот. Это глупо. Я лучше подерусь с тобой.

Царукян. Так что, что бы не произошло в прямом эфире — это постанова, верно?

Гарсия. Нет, просто ты мне не всё рассказал. Я также готов просто подраться с тобой. Мне уже всё равно, давай просто проведём бой — руки и лицо. И с тобой, и с твоим другом — я готов. Но никакой борьбы, только бокс.

Царукян. Разреши мне хотя бы удары ногами.

Гарсия. Хочешь кики? Ты меня отделаешь.

Царукян. А локти?

Гарсия. Хорошо, я разрешу тебе удары локтями.

Царукян. Договорились, восемь раундов бокса, ты и я. А ещё у меня будут удары локтями. Ты в шлеме, а я только в перчатках. Звучит неплохо.

Гарсия. Да, и перчатки 14 унций.