Джонс Кастанеда — Марк Вологдин, результат боя, кто победил

Дебютный бой Марка Вологдина в UFC завершился ничьей
Поединок между 26-летним российским бойцом UFC, выступающим в легчайшем весе, Марком Вологдиным и 34-летним американцем Джоном Кастанедой решением большинства судей признан ничьей. Бой прошёл в рамках турнира UFC Fight Night 273 в Виннипеге (Канада). Для Марка это был дебютный поединок в UFC.

UFC 2026. UFC Fight Night 273, Виннипег, Канада
Противостояние прошло в основном в стойке. Вологдин и Кастанеда лишь эпизодически прибегали к борьбе и клинчу. При этом Джон дважды нанёс нелегальный удар в пах, за что рефери Джейсон Херцог снял с него один балл. Отметим, поединок прошёл в промежуточном весе (до 63 кг), а на бой Марк вышел с российским флагом.

Теперь у Марка в профессиональном рекорде 12 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, четыре поражения и два боя были признаны ничьей.

